Zalewski ci crede: "Atalanta, vogliamo la Coppa Italia. Nazionale? Mai valutato la possibilità"

Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions ottenuta battendo in rimonta il Borussia Dormtund , l' Atalanta in campionato ha perso contro il Sassuolo . Adesso i nerazzurri si apprestano ad affrontare all'Olimpico la Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia . "Dovremo essere bravi ad archiviare la sconfitta col Sassuolo. Dopo una grande vittoria in Europa c'è il rischio di avere meno motivazioni. Ci siamo un po' spenti. Dobbiamo scendere in campo rimanendo concentrati per 90 minuti, consapevoli che ci sarà anche la partita di ritorno". Così Nicola Zalewski ha presentato la partita, intervistato da Sport Mediaset.

Zalewski: "Italia? Mai valutata. Tanta voglia di prenderci la Coppa Italia"

"Sappiamo di incontrare una grande squadra che in alcuni tratti della partita ci metterà in difficoltà". Queste le dichiarazioni dell'esterno italo-polacco, che ha proseguito: "C'è tantissima voglia di prenderci questo trofeo". L'Atalanta, unica italiana rimasta in corsa in Champions, agli ottavi sfiderà il Bayern Monaco: "Sappiamo le difficoltà che andremo a trovare in quelle due partite, ma siamo orgogliosi". Zalewski, infine, ha parlato della scelta di giocare per la Polonia: "Sono sincero, non ho mai valutato la possibilità di giocare con l'Italia per rispetto di mio padre. Ci teneva tanto a vedermi con la nazionale polacca".