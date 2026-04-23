Coppa Italia, Sarri salterà la finale Lazio-Inter: la decisione del Giudice sportivo
Grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l'Atalanta a Bergamo grazie soprattutto alle quattro parate di Edoardo Motta, la Lazio ha ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Il 13 maggio i biancocelesti affronteranno allo stadio Olimpico l'Inter di Chivu. Contro i nerazzurri, però, i biancocelesti scenderanno in campo senza... Maurizio Sarri. L'allenatore, infatti, non potrà andare in panchina in quanto squalificato.
Sarri squalificato per la finale di Coppa Italia
Una finale senza il proprio allenatore. Così la Lazio scenderà in campo nell'ultimo atto di Coppa Italia. Il tecnico non potrà sedersi in panchina a causa dell'ammonizione rimediata nella semifinale di ritorno alla New Balance Arena, in seguito a un diverbio tra le due panchine nel corso del secondo tempo. Sarri, infatti, era diffidato, e questo cartellino giallo ha fatto scattare così la squalifica.
Sarri non ha mai vinto la Coppa Italia
Maurizio Sarri in carriera non ha mai vinto la Coppa Italia. In caso di successo, per l'allenatore sarebbe del primo successo della competizione, oltre che nella sua avventura alla guida della Lazio, che invece ha vinto la coppa nazionale già in sette occasioni. L'ultima volta fu il 2018-19.