Coppa Italia, Sarri salterà la finale Lazio-Inter: la decisione del Giudice sportivo

Sarri squalificato per la finale di Coppa Italia

Una finale senza il proprio allenatore. Così la Lazio scenderà in campo nell'ultimo atto di Coppa Italia. Il tecnico non potrà sedersi in panchina a causa dell'ammonizione rimediata nella semifinale di ritorno alla New Balance Arena, in seguito a un diverbio tra le due panchine nel corso del secondo tempo. Sarri, infatti, era diffidato, e questo cartellino giallo ha fatto scattare così la squalifica.

Sarri non ha mai vinto la Coppa Italia

Maurizio Sarri in carriera non ha mai vinto la Coppa Italia. In caso di successo, per l'allenatore sarebbe del primo successo della competizione, oltre che nella sua avventura alla guida della Lazio, che invece ha vinto la coppa nazionale già in sette occasioni. L'ultima volta fu il 2018-19.