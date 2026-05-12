Lo Stadio Olimpico è pronto a ospitare la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si affronteranno, a pochi giorni dalla sfida di campionato vinta dai nerazzurri per 3-0, nell'ultimo atto della competizione. Per l'occasione, saranno tante anche le leggende del calcio italiano presenti per assistere alla partita. Tutti i grandi del passato saranno vestiti da Boglioli, casa di moda milanese.