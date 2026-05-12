Coppa Italia, ecco chi vestirà le Leggende della Lega
Lo Stadio Olimpico è pronto a ospitare la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si affronteranno, a pochi giorni dalla sfida di campionato vinta dai nerazzurri per 3-0, nell'ultimo atto della competizione. Per l'occasione, saranno tante anche le leggende del calcio italiano presenti per assistere alla partita. Tutti i grandi del passato saranno vestiti da Boglioli, casa di moda milanese.
Boglioli vestirà le Leggende della Lega Serie A
"Eleganza unica, classe senza tempo". Così la Lega Serie A, attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram, annunciando Boglioli come brand che vestirà i "Serie A Ambassador". Tra loro figurano i campioni del Mondo Marco Materazzi e Luca Toni, ma anche Roberto Baggio, Ciro Ferrara, Christian Panucci, Christian Vieri, Fabio Capello, Vincent Candela e Andrij Shevchenko.
Nel video postato dal profilo della Serie A sono raffigurati gli ambasciatori intenti a provare gli abiti che porteranno sul campo allo Stadio Olimpico.