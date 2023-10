Qualificazioni Euro 2024: Belgio-Svezia sospesa, show di Ronaldo

ROMA - Proseguono le sfide per le qualificazioni agli Europei 2024 , con l'ottava giornata della fase a gironi per i gruppi B, F e J. I terribili fatti accaduti a Bruxelles hanno portato alla sospensione di Belgio-Svezia. Show di Ronaldo , che travolge la Bosnia con il suo Portogallo.

Gruppo B, Van Dijk salva l'Olanda al 93'

Dopo la sconfitta contro la Francia, l'Olanda riparte vincendo 1-0 contro la Grecia. La squadra di Koeman non riesce a sbloccare al termine dei 90 minuti, poi nel recupero Dumfries conquista un calcio di rigore trasformato da Van Dijk. Vittoria importantissima per gli Orange, ora secondi a 12 punti insieme proprio alla Grecia. Vittoria facile per l'Irlanda (ormai già eliminata), che piega 4-0 Gibilterra.

Grecia-Olanda 0-0: tabellino e statistiche

Gibilterra-Irlanda 0-4: tabellino e statistiche

Gruppo F, Belgio-Svezia sospesa

Terrore in Belgio, con un uomo che ha aperto il fuoco nel centro di Bruxelles uccidendo due tifose che indossavano le maglie della Svezia. Per questo motivo la sfida tra Belgio e Svezia è stata sospesa dopo il primo tempo, con i giocatori che sono rimasti negli spogliatoi. I primi 45 minuti di gioco si erano chiusi sull'1-1, con la rete di Gyokeres e la risposta di Lukaku su rigore. Strappa il pass per il prossimo Europeo anche l'Austria che vince 1-0 sul campo dell'Azerbaigian. Decisivo un gol su rigore di Sabitzer a inizio secondo tempo.

Azerbaigian-Austria 0-1: tabellino e statistiche

Gruppo J, Ronaldo show: doppietta!

Il Portogallo, già qualificato per i prossimi Europei, travolge la Bosnia con un durissimo 5-0. I lusitani chiudono la sfida nel primo tempo, con Cristiano Ronaldo in mostra che sigla una doppietta nei primi 20 minuti di gioco. Di Bruno Fernandes, Joao Felix e Cancelo le altre tre reti. Resta ancora aperto, anche se molto complicato, il discorso per il secondo posto: la Slovacchia batte 1-0 il Lussemburgo (terzo), portandosi a +5 a due gare dal termine dei gironi. Quarto posto, a -6 dalla Slovacchia, per l'Islanda che travolge 4-0 il Liechtenstein.

Bosnia Erzegovina-Portogallo 0-5: tabellino e statistiche

Lussemburgo-Slovacchia 0-1: tabellino e statistiche

Islanda-Liechtenstein 4-0: tabellino e statistiche