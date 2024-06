Germania-Ungheria diretta Euro 2024: Musiala porta avanti i suoi LIVE

Alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda la Germania di Julian Nagelsmann sfida l'Ungheria di Marco Rossi , in occasione della seconda giornata del gruppo A di Euro 2024 . Padroni di casa in campo oggi a partire dalle ore 18 , dopo la rotonda vittoria contro la Scozia: segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

19:00

Euro 2024, in serata anche Scozia-Svizzera

Alle ore 21 di oggi, con Scozia-Svizzera, si chiuderà la seconda giornata del girone A di Euro 2024: il programma completo (CLICCA QUI).

18:55

Germania, dominio territoriale nel primo tempo: l'heatmap

Tedeschi in costante controllo del gioco nei primi 45 minuti, come dimostra la rete di passaggi costruita nella metà campo avversaria (GUARDA L'HEATMAP).

18:48

Fine primo tempo

Il primo tempo di Germania-Ungheria si chiude sul parziale di 1-0. Al momento, decide il gol di Musiala al 22'.

18:46

45+2' - Gol annullato all'Ungheria!

Sulla punizione calciata da Szoboszlai, Varga allunga la traiettoria verso la porta, trovando prontissimo Neuer. Sulla respinta era arrivato il gol di Sallai, ma tutto inutile. Posizione di off-side, in partenza, di Varga.

18:45

45' - Concessi due minuti di recupero

Il direttore di gara ha concesso due minuti di extra-time.

18:44

44' - Che destro di Musiala!

Conclusione improvvisa di Musiala, che si infrange sull'esterno della rete alla destra di Gulacsi. Corner, dopo una deviazione di un difensore ungherese.

18:38

39' - Musiala molto ispirato

Grandi giocate di Jamal Musiala, che si conferma uno dei più ispirati in casa tedesca. Ora dominio Germania in campo.

18:34

35' - Rossi passa alla difesa a quattro

L'Ungheria, in corso d'opera, passa alla difesa a quattro, per cercare di alleggerire la pressione della Germania in fase di impostazione.

18:32

Germania avanti, come cambierebbe la classifica del girone A

Come cambierebbe la classifica del girone A di Euro 2024 (CLICCA QUI).

18:28

29' - Ancora Szoboszlai, salva Tah!

Sinistro al volo di Szoboszlai dall'interno dell'area di rigore, Tah devìa in angolo.

18:26

27' - Ammonito Rudiger

Giallo per il difensore della Germania.

18:25

26' - Miracolo di Neuer!

Parata clamorosa di Manuel Neuer sulla splendida punizione di Szoboszlai, che era riuscito a centrare l'incrocio dei pali.

18:22

23' - Giallo per Varga

Prima ammonizione del match: giallo per Varga.

18:21

22' - GOL! A segno Musiala, Germania-Ungheria 1-0

Germania in vantaggio! Azione insistita della formazione di Nagelsmann, con Gundogan che vince un rimpallo con Orban e poi serve Musiala, che non sbaglia a porta completamente sguarnita, dopo il tentativo di uscita bassa di Gulacsi.

18:18

Curiosità e statistiche in tempo reale

Numeri, curiosità e statistiche di Germania-Ungheria in tempo reale (SEGUI QUI).

18:14

15' - Kimmich salva la Germania

Ancora pericoloso Sallai, che raccoglie la sfera al limite e calcia con il destro, trovando l'opposizione di Kimmich.

18:12

12' - Ci prova Andrich!

Sugli sviluppi del primo corner tedesco, Andrich si coordina con il destro, ma la sua volée viene respinta in angolo di Bolla.

18:11

11' - Havertz vicino al gol!

Sul lancio di Rudiger, Havertz ha attaccato la profondità ed è riuscito a sfilare alle spalle di Orban. Bravissimo Gulacsi a rimanere in piedi e a deviare in angolo.

18:10

10' - Ungheria aggressiva, trascorsi i primi 10 minuti di gioco

Disordinata in fase difensiva, ma aggressiva in avanti. Bene l'Ungheria in questo avvio.

18:05

6' - Primo corner del match per l'Ungheria

Rimessa lunga dell'Ungheria, deviata in corner dalla difesa tedesca. Primo tiro dalla bandierina della partita. Sugli sviluppi dell'angolo, occasione per la formazione di Rossi, con la deviazione di Andrich decisiva.

18:04

5' - Primo tiro di Havertz

Prima conclusione verso la porta della Germania, con Havertz che punta Orban e poi lascia andare il destro, troppo morbido. Blocca senza problemi Gulacsi.

18:00

1' - Via alla partita! Subito un brivido per la Germania

Si comincia! È iniziata Germania-Ungheria. Subito un'occasione per la squadra di Rossi! Neuer rimedia in scivolata a una dormita colossale di Kimmich, Sallai non è riuscito a capitalizzare.

17:58

Presente in tribuna anche Ceferin

In tribuna, a Stoccarda, c'è anche il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che assisterà a Germania-Ungheria al fianco dei vertici delle due federazioni.

17:57

Inni nazionali in archivio, ora tocca al campo

Completato l'iter degli inni nazionali, ora il sorteggio tra i due capitani e poi sarà tempo di fischio d'inizio di Germania-Ungheria.

17:53

Squadre in campo per gli inni nazionali

Germania ed Ungheria fanno il loro ingresso in campo. È il momento degli inni nazionali a Stoccarda.

17:50

Germania-Ungheria, arbitra Makkelie

Toccherà all'olandese Danny Makkelie dirigere l'atteso confronto tra Germania ed Ungheria. Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Hessel Steegstra e Jan de Vries. In sala VAR l'olandese Rob Dieperink e l'inglese Stuart Attwell. Quarto ufficiale: Serdar Gözübüyük (Olanda).

17:45

Germania-Ungheria, atmosfera incredibile a Stoccarda

Tifosi della Germania in fermento, in una Mercedes-Benz Arena esaurita in ogni ordine di posto. Non mancherà anche una folta rappresentanza del tifo ungherese.

17:35

Euro 2024, le classifiche di tutti i gironi

Nel gruppo A, si riparte dalle vittorie all'esordio di Germania e Svizzera: le classifiche di tutti i gironi di Euro 2024.

17:25

Germania-Ungheria, tutte le curiosità prima della gara

Curiosità e statistiche del match di Euro 2024 a pochi passi dal fischio d'inizio di Germania-Ungheria (SCOPRI TUTTO).

17:15

Euro 2024, il calendario della seconda giornata

Il 2-2 tra Croazia e Albania ha aperto ufficialmente la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024: il calendario completo (CLICCA QUI).

17:07

La formazione ufficiale dell'Ungheria

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Varga. CT: M. Rossi.

17:03

La formazione ufficiale della Germania

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. CT: J. Nagelsmann.

17:00

Germania-Ungheria, cresce l'attesa a Stoccarda

Grande attesa alla Stoccarda Arena per la seconda apparizione della Germania di Nagelsmann, chiamata a vincere il girone A, per presentarsi al meglio alla fase ad eliminazione diretta. Ungheria già all'ultima spiaggia dopo il brutto ko con la Svizzera.

Mercedes-Benz Arena - Stoccarda