La Uefa ammette l'errore di Taylor: "Manca un rigore in Spagna-Germania"

A mesi di distanza, l'errore di Taylor in Spagna-Germania continua a far discutere . L'arbitro inglese non aveva concesso il calcio di rigore per un netto fallo di mano in area di Cucurella durante la partita valida per i quarti di finale degli ultimi Europei. La Uefa è tornata sul caso.

Taylor e il caso Cucurella in Spagna-Germania. Uefa: "Era rigore"

Il Comitato arbitrale del massimo organo calcistico europeo, nell'ultima revisione dell'organizzaizone inoltrata agli arbitri internazionali, ha ammesso l'errore dell'inglese in quella partita. Il documento è stato pubblicato dal portale spagnolo Relevo e dice: "Errore sia nell'arbitraggio sul campo, che non ha assegnato la massima punizione dopo il fallo di mano dello spagnolo, sia nel VAR, per non essere entrato in un'azione che sarebbe potuta finire con un rigore, come sosteneva la squadra tedesca. Seguendo le ultime linee guida UEFA, il contatto con la palla che ferma un tiro in porta dovrebbe essere punito più severamente, e nella maggior parte dei casi dovrebbe essere concesso un calcio di rigore, a meno che il braccio del difensore non sia molto vicino al corpo".