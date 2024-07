Furia Germania contro Taylor: una petizione per non farlo arbitrare mai più!

Anthony Taylor nella bufera. Non si placano le polemiche dopo il calcio di rigore non concesso alla Germania per l'evidente fallo di mano di Cucurella nell'area di rigore della Spagna, che ha staccato il pass per la semifinale di Euro 2024 grazie al gol in extremis di Merino. L'errore del fischietto inglese e della sala Var ha scatenato l'ira dei tifosi della nazionale di Nagelsmann, che hanno addirittura fatto partire delle petizioni per fermare Taylor.

I tifosi della Germania contro Taylor: petizione per non farlo arbitrare più Conclusione di Musiala dal limite dell'area di rigore della Spagna, Cucurella tocca il pallone con la mano sinistra, cercando di ritrarre il braccio verso il corpo, ma l'arbitro Taylor non ravvisa alcun intervento irregolare. Silent check della sala Var, che non richiama il direttore di gara della federazione inglese all'on field review, facendo riprendere il gioco. La Germania non ha così la possibilità di andare sul dischetto, sul parziale di 1-1, e poi viene eliminata dal gol di Merino nel finale dei tempi supplementari. Un errore che non è passato inosservato e ha alimentato la rabbia dei tifosi tedeschi, che hanno fatto partire una serie di petizioni sulla piattaforma Change.org per richiedere che Taylor venga estromesso dal sistema arbitrale UEFA. Dopo essere finito nell'occhio del ciclone per il pesante errore nella finale di Europa League che vide uscire sconfitta la Roma di Mourinho, Taylor verrà difficilmente designato dalla UEFA e da Roberto Rosetti per le altre gare di questo Europeo. Oltre al singolo errore, da condividere con la sala Var, non è piaciuta la gestione della partita: 14 ammoniti e un espulso per doppio giallo (Carvajal, ndr).

La rabbia della stampa tedesca e la reazione degli spagnoli "Che giustificazione c'è?", si legge sull'edizione odierna della Bild, quotidiano tedesco che non ha digerito il pesantissimo errore di Taylor in Spagna-Germania. Il fallo di mano di Cucurella è costato carissimo alla nazionale allenata da Nagelsmann, che avrebbe potuto portarsi in vantaggio e avvicinarsi sensibilmente alla semifinale di Euro 2024. Dal mancato fischio in Siviglia-Roma, a Budapest, alla disattenzione sul tiro di Musiala, accompagnata da una sala Var apparsa piuttosto distratta nell'arco dei 90 minuti. Non è mancata, infatti, la risposta della stampa spagnola e dei tifosi delle Furie Rosse, che sui social stanno ripetutamente accusando i tedeschi di lamentarsi eccessivamente dell'operato di Taylor. Il fischietto inglese, a detta dei supporters della Roja, avrebbe graziato un simbolo come Toni Kroos in almeno due circostanze: manca un rosso per un bruttissimo fallo ai danni di Pedri, centrocampista del Barcellona che riuscirà ugualmente ad essere protagonista in semifinale contro la Francia di Mbappé.

