Mbappé scherza dopo l'infortunio: il siparietto sui social

Frattura al naso, ma Mbappé ci scherza

Il nuovo attaccante del Real Madrid ha però scherzato sull'infortunio. Infatti intorno all'1:30 di notte ha pubblicato un tweet chiedendo ai suoi follower un aiuto per scegliere la maschera da indossare per proteggere il naso: "Avete idee per le maschere?". Nei commenti gli utenti si sono scatenati riproponendo le foto di Mbappé di qualche anno fa con la maschera di Michelangelo delle Tartarughe Ninja. La stella del torneo è stato subito rocoverato in ospedale, ma non si opererà: dovrebbe saltare solo la gara contro l'Olanda, per poi tornare a disposizione di Deschamps per l'ultima partita del girone.