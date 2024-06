Austria-Francia diretta Euro 2024: segui la partita LIVE

È il giorno del debutto a Euro 2024 per la Francia vicecampione del mondo, che oggi (17 giugno, ore 21) alla Dusseldorf Arena sfida l'Austria nel match valido per la prima giornata del Gruppo D . La squadra di Deschamps, capitanata da Mbappé , ha bisogno di un successo per agganciare in vetta alla classifica del girone l'Olanda (vittoriosa in rimonta sulla Polonia) . Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni in tempo reale.

21:09

9' - Francia vicina al gol con Mbappé

Francia vicina al gol con Mbappé: il capitano viene lanciato in campo aperto sulla sinistra, poi entra in area e calcia trovando però la deviazione in corner del portiere austriaco Pentz.

21:06

6' - Theo Hernandez messo giù: punizione per la Francia, si salva l'Austria

Accelerazione di Theo Hernandez che viene steso sulla trequarti austriaca: calcio di punizione da ottima posizione per la Francia. Sul cross in area di Griezmann la difesa dell'Austria se la cava: pallone respinto.

21:01

1' - Iniziata Austria-Francia alla Dusseldorf Arena

Alla Dusseldorf Arena è iniziata Austria-Francia, partita valida per il Gruppo D di Euro 2024. A muovere il primo pallone sono stati gli austriaci guidati dal ct tedesco Ralf Rangnick.

20:56

Austria-Francia: inni nazionali prima del fischio d'inizio

Le nazionali di Austria e Francia sono schierate in campo, mentre vengono eseguiti gli inni nazionali. Tra poco il fischio d'inizio alla Dusseldorf Arena.

20:55

Austria-Francia: la squadra dell'arbitro Gil Manzano

Sarà lo spagnolo Gil Manzano ad arbitrare Austria-Francia, coadiuvato dai connazionali Barbero e Nevado come assistenti. Quarto uomo l'ucraino Balakin, mentre al Var c'è lo spagnolo Munuera e come Avar tocca al suo connazionale Hernandez e il portoghese Martins.

20:50

Sabitzer 'spauracchio' della Francia: vizio del gol per il capitano dell'Austria

È Marcel Sabitzer lo 'spauracchio' della Francia: oggi capitano dell'Austria, ha preso parte a 6 gol in 7 presenze durante le qualificazioni a Euro 2024 (4 gol e 2 assist), più di qualsiasi altro giocatore austriaco. Sabitzer ha anche creato il maggior numero di grandi occasioni da gol (4) e ha fatto registrare il valore più alto di expected assist (1,6) rispetto a qualsiasi altro calciatore austriaco.

20:42

Griezmann specialista dei grandi tornei: i numeri del 'Petit Diable'

A partire da Euro 2016 il francese Antoine Griezmann, soprannonimato 'Le Petit Diable', ha preso parte a più gol (18) di qualsiasi altro giocatore europeo nei principali tornei per nazioni (Coppa del Mondo ed Europei): 11 gol e 7 assist in 25 partite.

20:37

Tre finali negli ultimi quattro grandi tornei per la Francia

La Francia ha raggiunto la finale in tre degli ultimi quattro grandi tornei per nazioni: finale persa a Euro 2016 (ko per 1-0 contro il Portogallo), successo al Mondiali 2018 (battuta 4-2 la Croazia) e finale persa al Mondiali 2022 (ai calci di rigore contro l'Argentina). L'unica eccezione è arrivata a Euro 2020 quando è stata eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale.

20:27

Due sole vittorie agli Europei per l'Austria

Le due vittorie dell'Austria agli Europei (in 10 partite) sono arrivate contro Macedonia del Nord e Ucraina nell’edizione 2020. La formazione austriaca ha segnato più di un gol solo in un'occasione in queste 10 partite, contro la Macedonia del Nord (3-1).

20:21

L'Europeo è un tabù da spezzare per Mbappé

Dei 47 gol segnati con la Francia da Kylian Mbappé sono 12 quelli arrivati nei maggiori tornei per nazioni ma tutti ??ai Mondiali. Nella sua unica precedente apparizione agli Europei, non è riuscito a tramutare in gol nessuno dei 14 tiri tentati ed ha sbagliato anche il tiro dal dischetto nei rigori contro la Svizzera agli ottavi.

20:09

Austria-Francia, le formazioni ufficiali

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Grillitsch; Gregoritsch. Ct: Ralf Rangnick.

A disposizione: Lindner, Hedl, Trauner, Arnautovic, Prass, Querfeld, Lienhart, Kainz, Schmid, Daniliuc, Seidl, Wimmer, Weimann, Entrup, Grull.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembelé, Mbappé, Thuram. Ct: Didier Dschamps.

A disposizione: Samba, Areola, Pavard, Mendy, Camavinga, Tchouameni, Giroud, Kolo Muani, Zaire-Emery, Fofana, Coman, Clauss, Konaté, Barcola.

20:05

Deschamps a caccia di un incredibile record con la Francia

In caso di successo a Euro 2024, Didier Deschamps diventerebbe il primo a vincere Coppa del Mondo ed Europeo sia da giocatore che da allenatore. Il tecnico della Francia è anche uno dei soli due allenatori di Euro 2024 ad aver vinto il torneo da giocatore, assieme al ct olandese Ronald Koeman che è nel suo stesso girone (fortemente criticato sui social per un gesto compiuto in panchina nel match vinto contro la Polonia).

20:00

Austria contro Francia, i precedenti

Questo sarà il terzo incontro tra Austria e Francia in uno dei maggiori tornei per nazioni (Mondiali e Campionati Europei). Una vittoria per parte nei due precedenti che hanno avuto luogo nella Coppa del Mondo: nel 1934 (3-2 per l’Austria) e nel 1982 (1-0 per la Francia). L'Austria ha vinto solo una delle ultime 10 partite contro la Francia in tutte le competizioni (2 pareggi e 7 ko): nel settembre 2008 un 3-1 a Vienna nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo .

19:54

Mbappé come Thuram: "Francesi, fermiamo gli estremisti"

Mbappé, capitano della Francia, alla vigilia della sfida contro l'Austria ha invitato i suoi connazionali ad andare alle urne alle prossime elezioni legislative sfogandosi come fatto in precedenza dal compagno di nazionale Thuram. (APPROFONDISCI)

19:45

Austria-Francia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Austria-Francia, partita in programma oggi alla 'Dusseldorf Arena' e valida per la prima giornata del Gruppo D di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. (TUTTI I DETTAGLI)

