Mbappé shock: frattura al naso! Quante partite può saltare

Shock all’Europeo. La Francia rischia di perdere Kylian Mbappé: sostituito nel finale contro l’Austria, ha riportato una frattura al naso. Già ricoverato in ospedale, Mbappé dovrebbe saltare l’Olanda per poi tornare probabilmente per l'ultima partita del girone contro la Polonia. Deschamps spera di riaverlo il prima possibile.