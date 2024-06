Spalletti, l'Italia come il Napoli: frase motivazionale sulle maglie di allenamento

FIRENZE - "Siamo tutti numeri 10". Questa la scritta che Luciano Spalletti ha voluto far stampare sulle maglie di allenamento della sua Italia alla vigilia del test contro la Turchia in preparazione del prossimo Europeo , proprio nel giorno in cui gli azzurri hanno ricevuto a Coverciano la visita di cinque grandissimi numeri 10 della Nazionale come Totti, Del Piero, Baggio, Rivera e Antognoni.

Spalletti, maglia speciale per l'Italia dopo quella del Napoli

Una frase motivazionale voluta dal ct azzurro, che già in passato e in particolare a Napoli ha dimostrato come le motivazioni e lo spirito di gruppo possano condurre a traguardi incredibili. Una scelta simile infatti Spalletti la fece nell'estate del 2021, all'inizio della sua avventura partenopea quando fece scrivere sulle casacche di allenamento lo slogan dei tifosi napoletani: "Sarò con te, ma tu non devi mollare". Fu lì che partì l'entusiasmante biennio del tecnico alla guida del Napoli, condotto poi alla conquista di uno straordinario scudetto nel 2023. E proprio dopo la conquista del Tricolore la pettorina fu risfoderata in conferenza dall'allenatore toscano, fiero di aver "completato l'opera". Ora Spalletti è sulla panchina dell'Italia e la speranza del popolo azzurro è che riesca a creare la stessa mentalità anche in Nazionale, una squadra in cui vuole che si sentano tutti... numeri 10.