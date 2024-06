Calendario Italia, tutte le amichevoli della Nazionale prima di Euro 2024

Due amichevoli per l' Italia di Luciano Spalletti per prepararsi a Euro 2024. Anzi tre. La prima martedì contro la Turchia , la seconda domenica contro Bosnia Erzegovina . Nel mezzo, mercoledì, partita in famiglia con la Nazionale Under 20 . Poi si farà sul serio con la partenza per la Germania il 10 e il debutto il 15 giugno contro l'Albania.

Italia-Turchia e Italia-Bosnia, giorni e orari delle amichevoli

La prima amichevole, Italia-Turchia, si giocherà martedì 4 giugno alle ore 21 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Mercoledì a Coverciano alle ore 17 test con l'Under 20. L'ultima amichevole è prevista il 9 giugno, domenica, alle ore 20.45 al Castellani, contro Bosnia Erzegovina.

Dove vedere le amichevoli Italia-Turchia e Italia-Bosnia in tv

Le due sfide amichevoli dell'Italia contro Turchia e Bosnia Erzegovina saranno visibili in diretta tv in esclusiva su Rai 1. Potrete seguire le sfide anche con la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere le amichevoli Italia-Turchia e Italia-Bosnia in straming

Le due sfide amichevoli dell'Italia contro Turchia e Bosnia Erzegovina potrete seguirle anche su Rai Play scaricando l'applicazione sui vostri dispositivi modibili: tv, tablet e, ovviamente, smartphone.

Italia-Turchia e Italia-Bosnia, i preconvocati di Spalletti

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Italia-Turchia e Italia-Bosnia, il programma di Euro 2024

Tre amichevoli e poi la partenza per la Germania. Manca sempre meno per l'inizio degli Europei. C'è attesa per le prime sfide ma anche per la rosa definitiva che dovrà essere inviata all’Uefa il 6 giugno. Campione in carica, sul tetto d'Europa nel 2021, l'Italia in estate è ripartita da Spalletti. Il 10 giugno la partenza per la Germania, in serata l'arrivo a Iserlohn, la cittadina della Renania che ospiterà l'Italia .Il 15 giugno debutto a Euro 2024 in Germania contro l'Albania a Dortmund. La seconda partita per la Nazionale è prevista il 20 giugno contro la Spagna a Gelsenkirchen. L'ultima dei gironi il 24 giugno alla Red Bull Arena di Lipsia contro la Croazia.