Italia in campo: le ultime su Barella e Meret in vista di Euro 2024

L'Italia si prepara per gli Europei. Pochi giorni alla partenza per la Germania, ma prima c'è l'ultima amichevole in programma domenica contro Bosnia Erzegovina . Sei giorni dopo, il 15 giugno, è previsto il debutto a Euro 2024 contro l'Albania.

Le ultime da Coverciano su Meret e Barella

Gli azzurri di Spalletti (che ieri ha ufficializzato la lista dei 26) oggi sono tornati in campo a Coverciano dopo il giorno e mezzo di riposo. Tutti presenti tranne Barella e Meret. Il centrocampista dell'Inter continua le cure e le terapie per l'affaticamento al retto femorale della gamba destra. Il portiere del Napoli, invece, era assente per il fastidio muscolare accusato mercoledì prima della partitella con l'Under 20. Anche lui, come Barella, ha svolto allenamento differenziato.