Convocati Italia per gli Europei: la lista ufficiale, le scelte di Spalletti

Euro 2024, ufficiale la lista definitiva dei convocati dell'Italia. Luciano Spalletti ha scelto i ventisei giocatori che porterà con sé in Germania. Sciolte le ultime riserve, resi noti i tre giocatori tagliati dall'elenco dei trenta preconvocati che vanno ad aggiungersi agli infortunati Acerbi e Scalvini, sostituito da Gatti: Provedel, Orsolini e Ricci non partiranno con gli azzurri per difendere il titoli di campioni in carica. A tre anni dal successo in finale a Wembley contro l'Inghilterra scatta definitivamente il conto alla rovescia per una nuova avventura europea. Sabato 15 giugno (ore 21) l'esordio a Dortmund contro l'Albania nella prima giornata del gruppo B.