Napoli, per Conte Di Lorenzo è incedibile: rifiutata la Juve. Ma la frattura è netta

Il Napoli e Di Lorenzo sono tornati a parlarsi . Seppur indirettamente a guardarsi negli occhi, a ragionare, a spiegarsi: non accadeva da un po’, dalla settimana del sipario sul campionato, quando il capitano chiese ufficialmente la cessione al club, spiegando di ritenere chiuso il proprio ciclo . Un colpo al cuore del mondo azzurro. All’epoca, però, non c’era ancora Antonio Cont e, ma poi l’allenatore è diventato lui. E la linea s’è trasformata in una filastrocca da mandare giù a memoria: Di Lorenzo è incedibile. Non si muove. È punto fermo, una colonna, una base della rifondazione. Giovanni Di Lorenzo, nelle idee del tecnico, è il capitano della sua squadra, un elemento imprescindibile. Uno dei primissimi di cui ha preteso l’incedibilità alle soglie della firma insieme con Kvara - tanto per fare un nome da copertina -, oltre ad altri valorosi ex campioni d’Italia. Sì: tutte cose che il tecnico ha ribadito anche ieri, nel corso dell’incontro andato in scena al Grand Hotel Parker’s di corso Vittorio Emanuele con il suo agente Mario Giuffredi e il ds Manna. L’uomo del club che ha ribadito la linea: la volontà e le idee di Conte sono esattamente quelle del Napoli. Della società: del presidente e le sue.

Napoli, per Di Lorenzo discorso rinviato a fine mese

A proposito: De Laurentiis non partecipa alla riunione, lascia che a gestire la storia siano il direttore sportivo e l’allenatore, continua a essere una presenza discreta seppur costante. Interverrà quando dovrà, quando sarà, ma il lavoro diplomatico è appena cominciato e la strada è ancora lunga. Di certo, il muro del silenzio è stato scalfito, una prima finestrella costruita attraverso due ore di colloquio estremamente cordiale e cadenzato da toni molto sereni quanto fermi: Giuffredi ha spiegato le ragioni del suo alfiere; Conte ha ascoltato e compreso; Manna ha lavorato di fioretto. L’agente del capitano ha ribadito con decisione la posizione del giocatore e il signor Antonio ha fatto altrettanto, confermando di essere altrettanto irremovibile. Non vuol sentire ragioni: Di Lorenzo non sarà ceduto, è fondamentale per il suo progetto, per il suo calcio, per il suo Napoli. Il capitolo sarà riaperto dopo la fase a gironi dell’Europeo: il giocatore è in ritiro in Germania con l’Italia ed è giustamente concentrato sulla Nazionale. Qua la mano.

Non si tratta

Il tecnico è andato via intorno alle 17.30; Giuffredi alle 19.30; mentre Manna è rimasto in hotel. Il lavoro del ds, a proposito di diplomazia, sarà centrale: servono pazienza e cura per ricucire questo strappo profondo, ma le infinite e collettive manifestazioni di stima e fiducia faranno di certo riflettere Di Lorenzo. A sua volta legato da un contratto fino al 2028, con opzione al 2029, ma anche finito seriamente nel mirino della Juventus: un’ingombrante ombra in bianco e nero e un principio di ipotetico accordo personale che però continua a frantumarsi sul muro di cemento armato costruito dal Napoli. La storia, in questa fase, è questa: non è una questione di trattativa con la Juve, di prezzo, di offerta da migliorare o di eventuali contropartite tecniche a coté, perché De Laurentiis e Manna non trattano. E Conte, beh, non vuole neanche sentirne parlare.