Italia ko, la stampa spagnola prende in giro: "Sarà perché ti gano"

In Spagna elogiano la vittoria delle Furie Rosse contro l'Italia ma si sottolineano anche le difficoltà della Nazionale allenata da Luciano Spalletti. "Poteva finire tranquillamente con una goleada" è il titolo in prima pagina del quotidiano Marca. Il quotidiano Diario As, invece, pubblica la foto di Morata che esulta con Yamal e scrive: "La Spagna è in festa".