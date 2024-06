Donnarumma come Toldo a Euro 2000: il dato delle parate

INVIATO A GELSENKIRCHEN - Non dev’essere facile indossare il mantello da Superman quando i tuoi compagni sembrano essere sotto l’effetto narcolettico della criptonite. Eppure, nella serataccia collettiva degli azzurri a Gelsenkirchen, Donnarumma è stato l’ultimo ad arrendersi. Lo abbiamo ritrovato statuario come nell’intervento su Manaj allo scadere di Italia-Albania di sabato, a tratti monumentale come a Wembley tre estati fa, “siderurgico” come il ferro che tanto hanno lavorato qui nella Renania settentrionale. Gigio ha tenuto un conto aperto per 90 minuti con diversi avversari: Nico Williams e Pedri su tutti, ma anche Morata, Rodri, Fabian Luiz e Yamal non sono riusciti a fargli gol.