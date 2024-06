Italia, Buongiorno: "Pronto se Spalletti mi chiama. E sul futuro..."

Il difensore dell'Italia, Alessandro Buongiorno , è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dagli ottavi di finale contro la Svizzera a Euro 2024: "La Svizzera è una squadra tosta, sarà un sfida molto impegnativa contro giocatori molto mobili. Nessuna partita è facile, sappiamo di non poter sottovalutare gli avversari. Percorso? La nostra parte di tabellone è più semplice , ma tutte le partite sono difficili e cercheremo di dare il massimo per arrivare fino in fondo".

Buongiorno e la possibile chance contro la Svizzera

Il centrale del Torino ha parlato anche della difesa con riferimento all'assenza di Calafiori per squalifica: "Sto vivendo con entusiasmo questa avventura, si cerca di mettere in difficoltà il mister, se mi chiama mi farò trovare pronto. Non so se sono uno dei difensori italiani più forti, io cerco solo di migliorarmi ogni giorno. Credo quest'anno di aver dimostrato il mio punto forte in fase difensiva, ma con il mister stiamo lavorando sulla fase di possesso dove credo di poter migliorare".

Buongiorno e il nuovo allenatore del Torino

Buongiorno, obiettivo di mercato del Napoli, ha anche parlato di Vanoli, nuovo allenatore del Torino: "Mi ha scritto e mi ha detto di pensare agli Europei. Ci sentiremo meglio quando sarà finita l'avventura con l'Italia. Ho visto alcune partite del Venezia quest'anno e lo reputo un ottimo allenatore. Lo conoscerò di persona quando tornerò a Torino".