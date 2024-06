Napoli, Hermoso tentazione a zero: può arrivare con Buongiorno e Marin

Mario Hermoso , gradualmente, ha abbassato le sue pretese: era partito forte, di corsa, palla al piede e poi ha frenato, attento e saggio in marcatura così come si deve a un centrale difensivo. Lui, che con l’ Atletico Madrid ha già chiuso ufficiosamente il ciclo inaugurato nel 2019 dopo 174 partite e 10 gol, ora è seriamente nel mirino del Napoli. Del ds Manna , per la precisione, che lo segue da tempo come seguiva Rafa Marin e che ora tiene l’operazione a galla tra onde tipiche di certe trattative: Hermoso, 29 anni compiuti martedì curiosamente a Porto Cervo, dove per un mini break di relax si trovava contemporaneamente proprio il direttore sportivo azzurro, è svincolato, libero, un parametro zero sul mercato . E dunque non ha costi di cartellino ma è accompagnato, secondo prassi consolidate, da bonus alla firma, commissioni agli agenti, cose così. La certezza è che la distanza è meno ampia di un po’ di giorni fa: il Napoli non ha fretta e neanche esigenze particolari, ha appena preso Rafa Marin dal Real e soprattutto punta innanzitutto ad Alesandro Buongiorno del Torino , e così Mario e il suo entourage hanno cominciato ad aprire verso un accordo a metà strada.

Schermarglie Atletico-Hermoso

La medesima cosa era accaduta con l’Atletico Madrid, sì: il rapporto non è stata chiuso in un clic, così, dall’oggi al domani. Ci sono state delle schermaglie, una prima offerta di rinnovo rifiutata e poi un ritorno di fiamma firmato Hermoso che per l’Atletico è risultato tardivo. C’era già Le Normand nel destino del Cholo. Fatto sta che dopo l’ultimo stipendio da 2,8 milioni di euro a stagione, il difensore nato a Madrid puntava a un ritocco notevole, notevolissimo, da 5 milioni, ma la sua ambizione non ha trovato nè il placet dei Colchoneros, che per proseguire fianco a fianco offrivano poco meno dell’ultimo stipendio, e tantomeno quello del Napoli. La storia è destinata a entrare presto nel vivo, i contatti sono sempre stati accesi e lo sono ancora, ma questa è la fase dell’attesa.

Le fasce del Napoli

Parallelamente, il ds Manna tiene in piedi anche le vicende legate agli esterni: il brasiliano Vanderson, destro a tutta fascia del Monaco, 21 anni compiuti proprio ieri, è un profilo che piace, ma anche in questo caso i costi non sono da poco: chiede 3,5 milioni d’ingaggio e la richiesta di partenza del suo club si aggira intorno ai 30 milioni. Tra l’altro, a lui s’è avvicinato pure il Tottenham, fatalità la ex squadra di Conte, e dunque nel Principato puntano a innescare un’asta. Poi, freccia a sinistra e via: dalla Francia, versante Brest, raccontano dell’interesse del Napoli a un’altra rivelazione dell’ultima Ligue 1, Bradley Locko, 22 anni, alfiere dell’Under 21 francese, mancino naturale sul quale il ds Manna ha raccolto info.