Italia-Svizzera, scelto l’arbitro del match: fischia Marciniak

ROMA - Szymon Marciniak sarà l'arbitro di Svizzera-Italia, ottavo di finale di Euro 2024 in programma a Berlino sabato alle 18. Il direttore di gara polacco sarà assistito da Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik guardalinee, quarto ufficiale l'argentino Facundo Tello. Al Var ci sarà il connazionale Tomasz Kwiatkowski e, come assistenti, Bartosz Frankowski e il tedesco Bastian Dankert. Una curiosità: il quarto uomo Tello, argentino, è in Europa grazie al rapporto di collaborazione con la ConCaCaf. In Coppa America c’è l’arbitro azzurro Mariani. Già due partite arbitrate a Euro2024, Turchia-Georgia 3-1 e Scozia-Ungheria 0-1.