Messi, ricordi Weghorst? Il "bobo" del Mondiale trascina l'Olanda

AMBURGO (GERMANIA) - Un pallone, soltanto un pallone è bastato a Weghorst per battere Szczesny e ribaltare la Polonia. L' Olanda si aggrappa al suo bomber di scorta, entrato dalla panchina all'81' nella sfida del gruppo D di Euro 2024 e subito decisivo all'83', al primo pallone toccato in area di rigore. Anticipo secco sul difensore e stoccata di prima intenzione col mancino, così Weghorst ha superato Szczesny e fatto impazzire i tifosi dell'Olanda. Chissà se anche Messi avrà visto il gol...

Weghorst e quel "bobo" di Messi

Forse nessuno si aspettava il colpo di Weghorst, proprio lui che nell'ultimo Mondiale, quello del 2022 in Qatar, si rese protagonista contro l'Argentina di un diverbio diventato celebre con Messi. Dopo le scaramucce in campo e la grande tensione del match, terminato ai rigori con la vittoria dell'Albiceleste, Weghorst ebbe un botta e risposta con il campione argentino, che non si trattenne: "Che guardi scemo, vai via, vai scemo" ("Que miras bobo, anda palla bobo", la frase pronunciata da Messi). A distanza di quasi due anni Weghorst è tornato protagonista, stavolta però l'ex Barça non c'entra nulla.