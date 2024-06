Polonia-Olanda diretta Euro 2024: Buksa sblocca la partita LIVE

15:22

22' - Altra occasione per l'Olanda

Van Dijk recupera palla e imbuca per Xavi Simons, che ne salta uno. Il giocatore di proprietà del PSG la cede a Depay che da posizione favorevole la manda alta.

15:20

20' - Szczesny salva la Polonia su Van Dijk

L'Olanda sfiora il pareggio da calcio d'angolo: Van Dijk calcia bene in girata in area, Szczesny con un'altra grande parata salva la Polonia.

15:16

16' - Buksa sblocca la partita: 1-0 per la Polonia

Buksa sblocca la partita: dopo il primo quarto d'ora in difficoltà, la Polonia alla prima occasione si porta avanti. Buksa da corner anticipa Van Dijk di testa e porta in vantaggio i polacchi.

15:14

14' - Xavi Simons ci prova dalla distanza

Depay inventa, Xavi Simons ci prova dalla distanza: palla che sfiora il palo.

15:09

9' - Occasione per Reijnders

Schouten trova un grande passaggio per Reijnders che si era liberato dalla marcatura in area: il centrocampista del Milan si ritrova la palla un po' troppo dietro e non riesce a impattare bene. Palla che scivola al lato.

15:06

6' - Kiwior anticipa Dumfries

L'Olanda continua a spingere: Gakpo cerca la testa di Dumfies sul secondo palo, ma Kiwior capisce tutto e intercetta.

15:02

2' - Olanda subito pericolosa

Olanda subito pericolosa in avanti: si libera Gakpo sulla sinistra, tenta il tiro sul primo palo, serve una bella parata di Szczesny per respingere.

15:00

1' - Inizia la partita

Dopo gli inni, inizia la sfida tra Polonia e Olanda: primo possesso per i polacchi.

14:50

14:40

Zirkzee e la chiamata last minute

Entrambe le nazionali avranno tanti assenti: Milik e Lewandowski per la Polonia, De Jong, Koopmeiners, De Roon e Brobbey per l'Olanda. Per sostituire quest'ultimo, Koeman ha chiamato Zirkzee.

14:30

14:20

14:15

Polonia-Olanda, le formazioni ufficiali

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Salamon, Kiwior; Frankowski, Urbanski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski; Szymanski, Buksa. Ct. Probierz.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Xavi Simons, Depay, Gakpo. Ct. Koeman.

14:10

