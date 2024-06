Polonia in ansia, dopo Milik anche Lewandowski ko: le sue condizioni

Polonia in ansia per il suo attacco in vista degli Europei. Dopo aver già perso Milik , infortunatosi contro l'Ucraina, la nazionale del ct Probierz rischia di perdere un altro bomber. Si tratta di Lewandowski. Il centravanti del Barcellona, infatti, è andato ko in occasione dell'amichevole contro la Turchia. In campo al suo posto è entrato Piatek, ex Genoa e Milan. Ko nella stessa gara anche Swiderski.

Le ultime su Lewandowski: come sta?

Come sta Lewandowski? Se lo domandano tutti in queste ore. A quanto pare non dovrebbe trattarsi di un problema grave. Il centravanti polacco avrebbe rimediato un problema risolvibile in poche ore. Lo staff medico spera di recuperarlo quanto prima. La Polonia non vuole rinunciare al suo "nove" dopo aver già perso sempre per infortunio Milik. Intanto amichevoli fatali per diverse nazionali. L'Olanda, ad esempio, ha perso De Jong e Koopmeiners: entrambi saltano Euro 2024.