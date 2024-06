Milik si opera, addio Europeo: come sta e quando tornerà con la Juve

Le condizioni di Milik dopo l'infortunio

Milik avrebbe rimediato una distorsione con interessamento dei legamenti. Non sarebbe dunque interessato il crociato. Lo stop per lui, dopo l'operazione, dovrebbe essere di un mese e mezzo, massimo due. Dunque per Milik addio Europei e per la Juventus vorrà dire perdere il suo centravanti per l'inizio della preparazione in vista della prossima stagione.