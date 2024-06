Repubblica Ceca, Sadilek salta l'Europeo per un infortunio assurdo

Continua la saga degli infortuni pre-Europeo e dopo quelli di Milik e Meunier , anche la Repubblica Ceca perde una pedina della propria rosa. In questo caso, però, si tratta di una situazione decisamente sfortunata: Michael Sadilek , infatti, non potrà partecipare a EURO 2024 per un infortunio assurdo .

Sadilek salterà Euro 2024 per un infortunio assurdo

Il centrocampista ceco salterà infatti il torneo che si terrà in Germania a causa di una caduta in in bici, come si legge nella nota ufficiale del portavoce della federazione: "Michal Sadílek purtroppo è caduto mentre andava in bicicletta e ha riportato una lacerazione nella zona della gamba. A nome di tutta la squadra gli auguro una pronta guarigione. Se chiameremo qualcun'altro? Lo decideremo nell'immediato futuro".