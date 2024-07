Spagna campione, Cucurella sbeffeggia Gary Neville: "Grazie per il tuo supporto"

BERLINO (GERMANIA) - " Credo che Cucurella sia uno dei motivi per cui penso che la Spagna non possa arrivare fino in fondo ". Era il 15 giugno e Gary Neville interveniva così, sull'emittente britannica 'ITV', dopo il 3-0 all'esordio delle ' Furie Rosse ' contro la Croazia a Euro 2024 . Una vera e propria bordata lanciata dall' ex Manchester United all'esterno difensivo del Chelsea , reduce da un'annata altalenante in maglia 'Blues' e ritenuto, dalla leggenda dei ' Red Devils ', il punto debole della Nazionale del ct De la Fuente . Un giudizio che lo stesso Marc Cucurella non ha mai digerito .

Cucurella, che bordata a Gary Neville: "Grazie per il supporto"

A distanza di un mese, la Spagna si è laureata campione d'Europa per la quarta volta nella sua storia battendo 2-1 a Berlino l'Inghilterra dell'ex capitano del Manchester United. Decisivo il gol dell'asso della Real Sociedad, Mikel Oyarzabal su assist perfetto di... Marc Cucurella. Al termine della finalissima, il classe 1998 ex Brighton e Getafe ha pubblicato una serie di scatti durante la celebrazione della vittoria finale agli Europei con la coppa tra le braccia e in una storia su Instagram in particolare si è tolto i sassolini dalle scarpe, memore delle critiche ricevute: "Siamo andati fino in fondo Gary. Grazie per il tuo supporto" con tanto di emoji di un cuore, una coppa, la bandiera spagnola e un bacio rivolto all'ex terzino destro per la più classica delle vendette.