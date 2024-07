Chiellini e Morata, il siparietto in diretta tv dopo la finale di Euro 2024 è virale

"Ciao Giorgione, come stai? Ti volevo chiedere quanto pesava la Coppa prima della partita ma per scaramanzia non l’ho fatto". Comincia così il siparietto a distanza tutto da ridere tra Giorgio Chiellini (in studio) e Alvaro Morata (in campo) dopo il trionfo della Spagna a Euro 2024. Le Furie Rosse hanno appena vinto l'Europeo e l'attaccante spagnolo, in collegamento su Sky Sport, ne approfitta per salutare il suo ex compagno di squadra alla Juventus. "Sono contento che hai portato te la coppa in campo, lo sai quanto ti stimo e lo sai che per me sei un esempio come calciatore e come uomo", ha detto Morata. "A volte mi hai pestato i piedi e te li pestavi anche da solo, ma sai che ti ringrazio tanto per come mi hai trattato".