Diretta Lazio-Lokomotiv Mosca ore 21: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - “Basta pensare al derby, ora testa solo alla Lokomotiv Mosca”. Ha tuonato così, Maurizio Sarri, nella conferenza di vigilia del match contro i russi all’Olimpico. Una partita solo da vincere dopo l’1-0 rimediato in Turchia contro il Galatasaray. Alla Lazio servono punti e c’è l’intenzione di dare continuità alla bella vittoria contro la Roma. Insomma, il tecnico si aspetta altri passi in avanti dai suoi. I russi sono squadra insidiosa. Un dato particolare. La Lazio non ha mai perso contro squadre russe in competizioni europee (2V, 4N), ottenendo quattro punti contro lo Zenit nella fase a gironi della scorsa UEFA Champions League (1V, 1N). Unico precedente contro la Lokomotiv: nella semifinale di Coppa delle Coppe del 1998/99. I biancocelesti superarono il turno grazie alle reti segnate in trasferta (1-1 in Russia, 0-0 in Italia) prima di vincere in finale il Maiorca un mese dopo.