Boga stende il Bayer: Atalanta ai quarti di Europa League

Bayer Leverkusen-Atalanta, tabellino e statistiche

Primo tempo con poche emozioni

Nella prima frazione regna l'equilibrio. Il Bayer parte forte e dopo pochi minuti sfiora il vantaggio con Dyabi. Gasperini perde al decimo Toloi, costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio: al suo posto entra Djimsiti. Il Bayer fa la partita, ma l'Atalanta si difende con ordine e prova un paio di sortite: prima è Zappacosta a mettere un invitante pallone in area (fermato dai difensori avversari), poi è Malinovsky a cercare fortuna con una conclusione dal limite dell'area, bloccata dal portiere Hradecky. Al 34' chance per Muriel: l'attaccante, servito da Koopmeiners, supera Tah ed entra in area di rigore, ma si defila troppo sulla sinistra e la sua conclusione viene respinta in corner dal recupero di Fosu-Mensah. Allo scadere colpo di testa pericoloso di Demiral, che sugli sviluppi di un corner sfiora il vantaggio

Boga, prodezza decisiva

Nella riprea il Bayer attacca con forza: dopo tre minuti Dyabi si invola verso Musso e davanti al portiere atalantino calcia a colpo sicuro: il numero uno argentino salva con i piedi. Poi è Aranguiz (servito da Palacios), a rendersi pericoloso, ma la sua battuta ravvicinata termina alta sopra la traversa. Il tecnico dei tedeschi Seoane inserisce Bellarabi, Azmoun e Andrich. Gasperini risponde con Boga al posto di Malinovsky. I padroni di casa continuano a spingere e al 20' si rendono pericolosi con Bakke, che sugli sviluppi di un corner calcia sull'esterno della rete da posizione defilata. Al 24' Andrich impensierisce Musso con un tiro potente, ma centrale. L'Atalanta si difende con ordine e prova a impensierire la retroguardia avversaria in contropiede. Dopo un primo tentativo (chiuso dalla difesa tedesca), Boga fa centro in pieno recupero, dopo una progressione personale. E' il gol decisivo che spalanca a Gasperini le porte dei quarti di finale di Europa League.