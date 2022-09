Midtjylland-Lazio 4-1: segna Isaksen dopo il rigore sbagliato

Isaksen in area va giù su fallo di Marusic, altro rigore. Evander davanti a Provedel sbaglia, ma arriva ancora Isaksen che sulla ribattuta segna . Ora per la Lazio si fa durissima. Dentro Marcos Antonio per Cataldi.

19:57

57' - Gol della Lazio con Milinkovic!

La Lazio prova a reagire con Milinkovic. Passaggio di Immobile per il centrocampista, che da limite sgancia il destro sul quale Lossl non è perfetto. Palla in rete, i biancocelesti accorciano le distanze. Sesto gol per il Sergente in Europa League, primo stagionale.

19:53

53' - Sarri fa i primi cambi

Maurizio Sarri prova a dare la scossa alla sua Lazio con i cambi. Dentro Marusic, Milinkovic e Cancellieri per Radu, Vecino e Pedro.

19:52

52' - Tris su rigore del Midtjylland dopo il palo di Luis Alberto

Palo di Luis Alberto da calcio d'angolo, poi sul capovolgimento di fronte Isaksen va a terra in area dopo un contatto con Cataldi. È rigore. Evander dal dischetto non sbaglia, Lazio sotto di tre gol.

19:46

46' - Inizia il secondo tempo: nessun cambio per la Lazio

Inizia ora la ripresa di Midtjylland-Lazio. Danesi avanti di due gol, biancocelesti in enorme difficoltà. Sarri rimanda in campo gli stessi undici del primo tempo. Tanti i giocatori che si scaldano a bordo campo.

19:31

45'+1' - Finisce il primo tempo con la Lazio sotto per 2-0

Un primo tempo brutto per la Lazio, sotto di due gol presi in pochi minuti che portano la firma di Paulinho e Kaba. I biancocelesti dovranno entrare in campo per la ripresa con tutt'altro atteggiamento. Ci sono da recuperare due reti. Una sola occasione: il tiro di Pedro respinto da Lossl.

19:25

41' - Altro brivido per la Lazio, nuova occasione Midtjylland

La Lazio in difesa rimane troppo passiva e ogni folata offensiva dei danesi rappresenta un pericolo. Questa volta ci prova Evander con il destro, palla che finisce di poco sopra la traversa.

19:21

37' - Occasione Lazio con Pedro!

Vecino scarica per Pedro, che con il mancino calcia da posizione defilata. Il portiere Lossl para, poi la difesa danese libera. Primo lampo biancoceleste, segnali di ripresa.

19:15

30' - Raddoppio del Midtjylland, Lazio sotto shock

Incredibile alla MCH Arena, la Lazio va sotto 2-0. Kaba sigla il secondo gol della partita per i danesi. Sfortunato lo scivolone all'interno dell'area di Mario Gila, che non riesce ad inviare il cross basso.

19:10

26' - Lazio sotto, segna Paulinho!

Traversa di Isaksen, poi pallone di nuovo in mezzo per Paulinho che si gira e calcia con il mancino per l'1-0. Biancocelesti sotto.

19:03

18' - Buona discesa di Hysaj sulla corsia destra

Funziona la fascia destra della Lazio, bella discesa di Hysaj che mette la palla in mezzo. Sporca il pallone un difensore danese, poi blocca Lossl. Immobile e Pedro si rammaricano, erano in mezzo all'area in attesa di calciare...

18:58

13' - La Lazio ci prova, danesi chiusi

La Lazio tiene in mano il gioco, ma in avanti non trova spazi. Il Midtjylland si chiude con velocità in difesa, portando tanti uomini davanti la linea di porta. Serve maggiore velocità tra Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

18:52

7' - Lazio, ci prova Immobile

Bel lancio di Cataldi in profondità per Felipe Anderson, che poi scarica per Immobile. Tiro del bomber murato, ma è tutto fermo: fuorigioco del brasiliano. La Lazio ha alzato il ritmo.

18:47

2' - Un brivido per Provedel

Il portiere biancoceleste rinvia con i piedi, ma Isaksen lo spaventa commettendo fallo. Rinvio con il brivido per il portiere, che rimane comunque qualche secondo a terra dopo il pestone rimediato dall'ala danese.

18:45

Inizia il match tra Midtjylland-Lazio

Partiti! Primo pallone per i danesi di Capellas. Stadio pieno come annunciato alla vigilia. Si sentono anche i cori dei tifosi della Lazio, circa 200, sistemati nel settore ospiti della MCH Arena.

18:40

Manca poco al fischio d'inizio

Ci siamo all'inizio di Midtjylland-Lazio. Biancocelesti in campo con la terza maglia, quella nera. Inno Europa League e palla al centro.

18.30

Le parole del ds Igli Tare nel pre partita

Prima del fischio d'inizio di Midtjylland-Lazio, ai microfoni di Sky Sport il ds Igli Tare ha detto la sua: "In Europa non si scherza. Basta pensare che il Midtjylland sia uscito nell’ultimo turno della qualificazione per la Champions. È sempre stata competitiva, non solamente a livello del campionato danese, ma anche in Europa. Sottovalutare questa partita sarebbe un grande errore da parte nostra". LEGGI TUTTO

18:25

Uno stadio caldo in Danimarca

MCH Arena soldout. Stadio danese al completo per il match contro la Lazio: circa 9mila posti occupati (capienza per l'Europa League). Nel conto ci sono anche 200 tifosi biancocelesti partiti da Roma per assistere alla partita di Europa League. Da ricordare che la squadra tornerà in Italia con un charter subito dopo il match, ma non farà ritorno nella Capitale. Tutti a Piacenza per poi giocare domenica la gara di campionato contro la Cremonese.

18:20

Lazio, le parole di Milinkovic sull'Europa League

"Il tecnico da tre giorni dice che dopo l'Europa League abbiamo sempre fatto dei brutti risultati. Abbiamo vinto col Verona dopo il match col Feyenoord, spero sia stato contento". Così Sergej Milinkovic-Savic ai microfoni di Dazn. Il Sergente non partirà titolare, ma andrà in panchina. Un po' di riposo per lui, domenica si gioca di nuovo. C'è il match con la Cremonese.

18:15

Lazio in campo per il riscaldamento

I biancocelesti iniziano il riscaldamento prima del fischio d'inizio fissato per le 18.45. Da ricordare l'undici scelto da Sarri: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Lo spagnolo rientra dal primo minuto dopo aver smaltito il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. Il giovane Cancellieri pronto a dargli il cambio.

18:05

La sfida nella sfida per Sarri

Mai il tecnico, da quando è allenatore della Lazio, ha vinto tre partite di fila. Stasera in Danimarca ci proverà. I biancocelesti vengono dalle vittorie contro Feyenoord (4-2) e Verona (2-0). Per Sarri non è comunque il primo incontro con il Midtjylland. Ha già giocato e vinto in Europa League con il Napoli sette anni fa. Era il 22 ottobre 2015, finì 4-1: gol di Callejon, doppietta di Gabbiadini, sigillo di Higuain.

17:50

Le parole di Radu nel pre partita

“Torniamo a giocare in trasferta in Europa, l’obiettivo è passare il turno come primi per evitare di disputare due partite aggiuntive prima degli ottavi di finale". Stefan Radu, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato così prima del match contro il Midtjylland. Il difensore biancoceleste ha poi continuato: "Speriamo di vincere e di raggiungere piano piano il traguardo del primo posto. Il Midtjylland in casa fa molto bene, abbiamo avuto qualche giorno per studiare l'avversario. Tutto dipenderà da noi, se riusciamo a mettere in campo il nostro gioco il risultato sarà positivo. Ci auguriamo di dare una gioia ai nostri tifosi, sia quelli presenti qui allo stadio che agli altri”.

17:45

Le statistiche di Midtjylland-Lazio

Sarà il primo incontro ufficiale tra Midtjylland e Lazio. Il Midtjylland non ha mai battuto una squadra italiana in quattro tentativi (1N, 3P), il più recente un pareggio contro l'Atalanta a dicembre 2020.

17:22

Midtjylland-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

MIDTJYLLAND (4-3-3) - Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer. All. Capellas. A disposizione: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Andersson, Sisto, Chilufya, Kouakou, Byskov, Hansen, Sorensen, Charles, Juninho.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Magro, Casale, Patric, Marusic, Marcos Antonio, Milinkovic, Bertini, Basic, Romero, Cancellieri.

17:20

Dove vedere Midtjylland-Lazio in tv e in straming

Il match tra Midtjylland e Lazio, con fischio d'inizio alle ore 18.45, sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Go.

17:10

Lazio, ecco la prima trasferta d’Europa League

I biancocelesti giocano la prima trasferta di questa Europa League 2022/2023. Dopo il 4-2 casalingo contro il Feyenoord, ecco il match contro i danesi del Midtjylland. Fischio d'inizio alle 18.45. Stesso orario per l'altra partita del girone tra Feyenoord e Sturm Graz.

Herning - Stadio MCH Arena