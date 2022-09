Lazio, Tare: "Fatto un mercato per il futuro. Tocca a Sarri"

HERNING - La Lazio vuole dare continuità al suo inizio di stagione. Mai con Sarri la squadra ha vinto tre partite di fila. In Europa League, contro il Midtjylland, c'è l'occasione di collezionare il terzo successo consecutivo. Prima del match contro i danesi, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha commentato: "Abbiamo lavorato tutta l’estate per creare i presupposti e avere una squadra con cambi di qualità. Fino ad ora le cose ci stanno dando ragione, ma la stagione è lunga e avremo bisogno di tutta la squadra. Sarri dovrà essere bravo a coinvolgere tutti nella miglior maniera. In Europa non si scherza. Basta pensare che il Midtjylland sia uscito nell’ultimo turno della qualificazione per la Champions. È sempre stata competitiva, non solamente a livello del campionato danese, ma anche in Europa. Sottovalutare questa partita sarebbe un grande errore da parte nostra. I nuovi acquisiti hanno un’età media sotto i 23 anni, sono stati creati i presupposti per una squadra per il presente, ma soprattutto per il futuro".