Cristiano Ronaldo, gol e nervosismo: selfie negato a una tifosa

Per un giocatore come Cristiano Ronaldo, noto anche per il proprio attaccamento a numeri e statistiche relativi ai propri gol, la partita tra il suo Manchester United e lo Sheriff, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, è destinata a conservare un posto importante nella storia, essendo stata quella del primo gol realizzato da CR7 in carriera in Europa League, torneo in cui Ronaldo aveva disputato solo due partite con lo Sporting nel lontanissimo 2002.

Cristiano Ronaldo si sblocca in Europa League Il rigore trasformato al 39' del primo tempo e che ha fissato il 2-0 definitivo dopo la rete di Sancho in avvio ha così permesso al portoghese di piantare un’altra “bandierina” nel proprio romanzo da bomber, anche se conoscendo l’attaccamento di Ronaldo alla Champions League è facile immaginare che il numero 7 più famoso del mondo avrebbe fatto volentieri a meno di questa prima volta. Il gol peraltro non è bastato a far tornare il sorriso a Cristiano, rabbuiato per il mancato addio ai Red Devils e per il ruolo di panchinaro che Ten Hag sembra avergli ormai ritagliato in Premier League.

Sheriff-Manchester United, per Ronaldo gol e rabbia Così all’intervallo Ronaldo si è reso protagonista di un gesto poco cortese nei confronti di una tifosa che aveva cercato di avvicinarlo mentre raggiungeva gli spogliatoi dopo la fine del primo tempo. Cellulare in mano, la ragazza ha cercato di chiedere un selfie a Cristiano, che ha però allontanato la malcapitata con un emblematico e sbrigativo gesto con la mano sinistra, spia eloquente di un nervosismo ancora palpabile e parzialmente sfogato nell’esultanza dopo la trasfroamzione del calcio di rigore.