Lazio-Sturm Graz, furiosa rissa in campo prima del riposo: cos'è successo

ROMA - Rissa in campo all'Olimpico durante Lazio-Sturm Graz , gara valida per la quarta giornata di Europa Leagu e. È accaduto prima dell'intervallo, con la squadra di Maurizio Sarri avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Immobile al 45'.

Immobile rischia grosso

Ad accendere gli animi in campo nei minuti di recupero del primo tempo un duello tra Lazzari e Stankovic: l'arbitro tedesco Sascha Stegemann ha assegnato la punizione in favore della Lazio ma dopo le proteste degli austriaci (e probabilmente della segnalazione del quarto uomo) ha ammonito entrambi. A pesare di più però è il giallo per fallo di reazione (leggera sbracciata) rimediato dal terzino biancoceleste, che era già ammonito ed è stato quindi espulso. A quel punto ha perso la calma anche Immobile, che ha rischiato grosso andando a spintonare Stankovic poi caduto a terra: il capitano se l'è cavata con un giallo, mentre dalla panchina dello Sturm ha rimediato il rosso per proteste un componente dello staff. Il direttore di gara con fatica è riuscito a riportarte la calma in campo e il gioco è ripreso fino all'intervallo.