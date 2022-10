Lazio-Midtjylland diretta: ora LIVE la partita di oggi

Il ds Igli Tare , nel pre partita, ha parlato a Sky Sport dell'assenza di Ciro Immobile: "Cancellieri? Senza Immobile, in qualsiasi momento l'assenza è pesante, i suoi numeri non sono umani. La scelta è condivisa con Sarri, abbiamo pensato che la miglior scelta fosse un esterno capace di giocare come falso nueve. Lo abbiamo studiato ad Auronzo e ci ha convinto per tanti motivi. Sapevamo che non fosse un attaccante pronto, quindi ha bisogno di lavorare e di fiducia, a fine anno avremo un giocatore pronto per la squadra. Sapevamo che quel ruolo lo possono fare anche Pedro e Felipe Anderson". Qui l'intervista completa.

18:15

Lazio, difesa di ferro in A. In Europa...

Soltanto Zurigo (14) e Nantes (10) hanno subìto più gol della Lazio (nove) in questo torneo; solo due volte, i biancocelesti hanno incassato almeno 10 reti nella fase a gironi di un'edizione dell'Europa League (2009/10 e 2018/19), ma superando la doppia cifra di gol subiti sempre all'ultima giornata del girone. In campionato invece, i biancocelesti hanno la miglior difesa e non subiscono reti da sei partite di fila. Serve blindare la difesa anche in campo internazionale.

18:05

Le parole di Cancellieri nel pre-partita

Un match importante per il giovane Cancellieri che gioca da titolare come vice Immobile. Queste le sue parole a Lazio Style Channel: "Vogliamo riscattare la sconfitta dell'andata, sarà una motivazione in più. Teniamo tanto a questa competizione e vogliamo dimostrarlo. Voglio aiutare la squadra ed essere sempre presente in ogni fase, in settimana lavoriamo bene. Il sostegno dei tifosi è fondamentale, ci dà una carica in più che ci trascina in ogni partita".

17:55

Le statistiche di Lazio-Midtjylland

La sconfitta per 1-5 subita contro il Midtjylland nel secondo turno di questa Europa League rappresenta l'unico precedente in competizioni europee tra la Lazio e i danesi; nell’occasione, i biancocelesti hanno incassato cinque reti per la prima volta in una partita europea dall'aprile 2000, quando furono battuti per 5-2 in Champions League dal Valencia.

17:45

Lazio-Midtjylland, dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Lazio e Midtjylland, con fischio d’inizio alle ore 18:45 all’Olimpico di Roma, sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno, Sky 252 e Sky Go.

17:35

Le formazioni ufficiali di Lazio-Midtjylland

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Magro, Patron, Casale, Radu, Cataldi, Luis Alberto, Vecino, Romero, Pedro.

MIDTJYLLAND (4-3-3) - Lossl; J. Andersson, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Charles, Evander; Isaksen, Dreyer, Chilufya. All. Capellas. A disposizione: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Sisto, kaba, Thychosen, Kouakou, Byskov, Nibe, Ortiz, Dyhr, Juninho.

17:30

Lazio, bisogna solo vincere

La Lazio all'Olimpico deve riscattarsi dalla brutta figuraccia dell'andata (5-1) e prendersi tre punti fondamentali per il passaggio del turno. Ecco il Midtjylland, squadra che ha messo in enorme difficoltà i biancocelesti nella partita andata in scena il 15 settembre scorso. Felipe Anderson e compagni, anche in Europa, devono dimostrare tutto ciò che di buono è stato mostrato in campionato.

Roma - Stadio Olimpico