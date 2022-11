Salisburgo-Roma, il messaggio social che fa infuriare i tifosi della Lazio

All'indomani del derby perso con la Lazio, la rivalità cittadina con la Roma si riaccende nei minuti successivi al sorteggio degli spareggi di Europa League. La squadra di Mourinho se la vedrà con il Salisburgo il 16 e il 23 febbraio e sui social il club giallorosso ha annunciato così la sfida: "La nostra avversaria nel playoff di Uefa Europa League sarà il Salisburgo", si legge in un tweet. Non è passata inosservata la replica dell'account degli austriaci che scrive: "In attesa di due belle partite, siamo felici di giocare con il club più grande di Roma". Immediate le reazioni furiose dei tifosi della Lazio, che non hanno gradito il giudizio del Salisburgo a favore dei giallorossi. Tanti anche i commenti degli utenti romanisti, che invece hanno ritrovato il sorriso dopo la sconfitta per 1-0 nella stracittadina.