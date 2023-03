Sorteggi Europa League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli

Sorteggio, data e come seguirlo

Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle ore 13 e sarà possibile seguirla in diretta su Dazn, su Sky e in streaming su Sky Go, Now Tv e in chiaro su Uefa.com. I sorteggi in realtà saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale.