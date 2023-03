Real Sociedad-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Roma è pronta a sfidare la Real Sociedad nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dalla vittoria dei giallorossi per 2-0 all'Olimpico: massima concentrazione per gli uomini di Mourinho per evitare una sconfitta e passare ai quarti di finale del torneo europeo.

20:25

Real Sociedad-Roma, scontri fuori dallo stadio

Coinvolti ultras e polizia prima dell'inizio della partita di Europa League LEGGI TUTTO

20:20

Tiago Pinto: "Pellegrini e Belotti dimostrano attaccamento"

Nel prepartita di Real Sociedad-Roma ha parlato il general manager giallorosso Tiago Pinto ai microfoni di Sky.

Wijnaldum in campo al posto di Matic?

“Con lui in campo cambia rispetto a Matic. Hanno caratteristiche diverse, Wijnaldum porta palla e trova spazio tra le linee, sta cercando di ritrovare il suo rendimento. Sta migliorando in queste ultime settimane e questo può essere un buon assetto per noi”.

Belotti e Pellegrini in campo nonostante i recenti problemi fisici.

“Queste cose mi colpiscono, ho avuto la possibilità di vivere l’atteggiamento dei due giocatori. Hanno sempre avuto la testa per giocare, non possiamo dimenticare che tre giorni fa Belotti si è operato, dopo l’intervento è andato a Trigoria. Ringrazio il loro senso di appartenenza, sono un esempio per tutti gli altri”.

La emoziona più l’Europa League o il derby?

“La competizione europea che abbiamo vinto è il passato e non possiamo pensarci. Giocando ogni tre giorni, non possiamo pensare alla partita successiva. Rui Costa mi diceva sempre che una squadra grande non può essere euforica o deprimersi, noi dobbiamo essere concentrati al 100% su questa partita e abbiamo l’ambizione di andare avanti”.

Abraham può portare più in alto la Roma se dovesse crescere nel finale di stagione?

“Ha fatto 7 gol e 6 assist, gli attaccanti hanno anche altri modi per aiutare la squadra. Ci aspettavamo altri numeri così come lui, ma gli attaccanti sono così, magari segni per due partite e cambia tutto. Ci ha aiutato molto l’anno scorso, quest’anno abbiamo due attaccanti forti e deve spingere di più per essere decisivi. Sono fiducioso che potrà aiutarci nel finale di stagione”.

20:00

Roma, quanto vale il passaggio ai quarti

Superare il turno stasera contro la Real Sociedad, permetterebbe alla società di incassare una buona cifra LEGGI TUTTO

19:48

Roma, ansia Matic: il serbo non è in panchina

Preoccupazione per le condizioni di Nemanja Matic: il serbo era atteso tra i titolari, invece non figura neanche in panchina. Ansia per i giocatori in vista del derby di domenica. Ecco il motivo: LEGGI TUTTO

19:45

Real Sociedad-Roma, le formazioni ufficiali

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, Silva, Mendez; Oyarzabal, Sorloth.

A disposizione: Barrenetxea, Cho, Munoz, Navarro, Kubo, Sola, Turrientes, Zubiaurre, Illarramendi, Guevara, Pacheco, Fernandez.

Allenatore: Alguacil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti.

A disposizione: Boer, Svilar, Kumbulla, Llorente, Matic, Camara, Bove, Tahirovic, El Shaarawy, Zalewski, Abraham, Volpato.

Allenatore: Mourinho.

19:30

Protesta social dei tifosi della Real Sociedad contro la Roma

In un post Twitter, il club giallorosso ha "spoilerato" involontariamente la coreografia degli spagnoli