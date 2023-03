Friburgo-Juve diretta: ora LIVE la partita di oggi

Allo stadio Europa Park c'è il confronto tra Friburgo e Juventus , valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal vantaggio maturato dai bianconeri nel match d'andata di una rete. Alla truppa di Allegri basterà non perdere per staccare il pass che le permetterà di ottenere la qualificazione. Il Friburgo , invece, dovrà vincere con almeno due gol di scarto . Con un successo minimo dei tedeschi, invece, si andrà ai supplementari

17:55

Azione di disturbo nella notte

Non è stata una notte serena per la Juventus. Nel corso della notte, come confermato da un portavoce della società, sono esplosi dei petardi nei pressi dell'Hotel che ha ospitato la compagine bianconera. Leggi tutto.

17:45

Juve, c'è Gatti dal primo minuto. Out Miretti

Svelate le scelte di Allegri che inserisce Gatti in difesa dal primo minuto, considerata l'assenza di Bonucci. Out anche Miretti, con Locatelli al fianco di Fagioli a centrocampo. In avanti c'è Kean al fianco di Vlahovic. Partono dalla panchina Di Maria e Chiesa

17:33

Friburgo-Juve, le formazioni ufficiali

Friburgo (3-4-1-2): Flekken; Sildillia, Ginter, Gulde; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan; Holer, Gregoritsch. All.: Streich

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All.: Allegri.

17:30

Juventus a caccia della qualificazione ai quarti di finale

Manca poco al fischio d'inizio di Friburgo-Juventus, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri partono dal vantaggio di una rete maturato all'andata. Cosa servirà per passare il turno? Leggilo qui.

Stadio Europa-Park, Friburgo