Roma, Wijnaldum: "Tifo Feyenoord, ecco come la penso sul sorteggio"

ROMA - "No, non ero contento del sorteggio". Ma se Georginio Wijnaldum va controcorrente rispetto ai tifosi della Roma , contenti di aver evitato soprattutto Manchester United e Juve nei quarti di Europa League , c'è un motivo. Nell'urna di Nyon infatti i giallorossi hanno pescato il Feyenoord , squadra del cuore del 32enne centrocampista di Rotterdam (ritornato tra i convocati dell'Olanda dopo il lungo infortunio) che ne ha anche vestito la maglia a inizio carriera ( salterà invece la doppia sfida l'altro ex Karsdorp , operato al ginocchio ).

Una sfida speciale

"Il Feyenoord è il club per cui tifo - ha detto Wijnaldum in un'intervista ai connazionali di 'Nos' -, ma ora lo dobbiamo eliminare e per me è difficile. Da un altro punto di vista perà è una partita bella da giocare. Ho già affrontato il Feyenoord al Kuip con la maglia del PSV. All'epoca, i tifosi del Feyenoord non erano molto contenti che me ne fossi andato ma credo che ora quel sentimento sia passato. In Europa League c'erano avversari molto difficili. E il Feyenoord era uno di questi. Ho guardato in parte il 'Klassieker' (con la capolista della Eredivisie che ha battuto l'Ajax volando a +6, ndr) di domenica, perché dovevamo giocare il derby".