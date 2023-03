Roma-Feyenoord, si va verso il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi olandesi. L'orientamento del Viminale, in vista della sfida di Europa League del prossimo 20 aprile, valida per i quarti di finale della manifestazione europea, è di procedere con l'indicazione del divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord, che si sono resi protagonisti in passato di episodi di violenza e danneggiamento nella capitale.