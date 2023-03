Roma-Feyenoord, è arrivata la decisione sulla trasferta dei tifosi

Roma-Feyenoord senza tifosi olandesi. Il quarto di ritorno di Europa League , il prossimo 20 aprile, sarà vietato ai sostenitori della squadra già battuta dai giallorossi nella finale di Conference della scorsa stagione. Avevamo annunciato il provvedimento in serata e così è stato. Il Casms , Centro di Analisi per la Sicurezza delle manifestazioni sportive, ha dato questa indicazione allla Prefettura di Roma che ora darà trasformare il provvedimento - fortemente caldeggiato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - nell'ordinanza definitiva. Questo accadrà nelle prossime ore e sarà compito del Vicario, la dottoressa Moscarella , visto che Bruno Frattasi è stato appena nominato capo della cybersicurezza e ha già lasciato Palazzo Valentini . Al divieto italiano potrebbe non corrispondere quello olandese per i romanisti: le autorità olandesi si assumeranno il rischio di gestire una trasferta che a questo punto potrebbe diventare molto pericolosa dal punto di vista ambientale, magari riducendo le presenze ospiti.

Feyenoord, trasferta vietata ai tifosi: la decisione sul divieto

Chiaro come aleggino sul divieto (da motivare in maniera molto circostanziata) due rischi che la vicenda di Napoli-Eintracht avrebbe dovuto insegnare: la possibilità dell'impugnazione (già avvenuta più volte) da parte di legali specializzati in materia con relative pronunce del Tar Lazio, e il fatto che Schengen - come già ricordato per i fatti di Napoli dal portavoce dell'associazione funzionari polizia, il dottor Girolamo Lacquaniti - vieta limiti di movimentazione autonoma nei confini dell'Ue ai cittadini della Comunità stessa. I flussi incontrollati di cittadini i cui potrebbero mescolarsi personaggi pericolosi va messo in conto e resta alto. La determinazione appena assunta era stata auspicata anche dal sindaco Gualtieri memore del danneggiamento della Barcaccia di cui i tifosi olandesi si resero protagonisti in un'altra trasferta europea a Roma contro i tifosi giallorossi, nel febbraio del 2015.