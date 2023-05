Europa League, le semifinali di Roma e Juve in chiaro: ecco dove si vedranno

È stato raggiunto un accordo per la trasmissione delle semifinali di Europa League in chiaro. Come prevedono le norme AGCOM, in caso di squadre Italiane nelle semifiinali di una competizione europea, le partite devono essere trasmesse in chiaro. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Tvblog, è stato raggiunto un accordo tra Sky e Rai per la messa in onda delle sfide tra Roma-Bayer Leverkusen e Juve-Siviglia.