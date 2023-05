Siviglia, i convocati per la Juve: Mendilibar recupera due giocatori

Si avvicina la semifinale di ritorno di Europa League tra Siviglia e Juve, in programma giovedì 18 maggio alle 21:00. Allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán si presentano i bianconeri dopo aver strappato in extremis il pareggio per 1-1 nella gara d'andata grazie al gol di Gatti. Oltre ai convocati della Juve, già comunicati nel corso del pomeriggio, è stato reso noto anche l'elenco dei 22 giocatori del Siviglia che prenderanno parte alla sfida.