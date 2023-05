Siviglia, Rakitic: "Juve favorita, ma noi abbiamo un vantaggio"

Rakitic suona la carica, come fatto da Monchi, in vista del match di questa sera contro la Juve, valido per la semifinale di ritorno di Europa League. Il centrocampista croato del Siviglia, intervistato da Marca, ha messo in risalto l'ambiente infuocato che ci sarà al Sanchez-Pizjuan: "Con tutto il rispetto per gli stadi di tutto il mondo, ma quello che si vive nelle partite europee al Sánchez-Pizjuán è pazzesco. Dobbiamo trarne vantaggio, sapendo che la Juve è la Juve, che è favorita, ma quello che succede qui ha già la sua storia. Non giocheremo in undici in campo, ma più di 40mila".