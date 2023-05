Del Piero usa una frase di Allegri e sottolinea: "La Juve ha fatto bene"

Dopo l'eliminazione della Juventus in semifinale di Europa League con il Siviglia , Alessandro Del Piero ha commentato la stagione dei bianconeri ai microfoni di Sky: " Questo club ha la necessità di alzare trofei , è nel suo DNA. La Juve è reduce da anni fantastici, ma questo è un momento particolare. La prima parte di stagione è stata caratterizzata dai demeriti della squadra, perché l'andamento in Champions è stato molto deludente . Poi altri demeriti derivano da ciò che è avvenuto fuori dal campo. Usando una frase di Allegri, questa è stata un'annata folkloristica , ma nonostante tutto la squadra ha fatto bene".

"I calciatori hanno dimostrato di amare la Juventus"

Del Piero ha poi proseguito: "La Juve è arrivata in semifinale di Europa League, poi è al secondo posto in un campionato dove ci sono tre squadre nelle finali di tutte le competizioni europee. Le prime due, tra l'altro, sono le uniche che non sono arrivate fino in fondo. Questo è un anno transitorio. I calciatori hanno dimostrato di amare la Juve attraverso l'atteggiamento e la dedizione al lavoro".

Tre italiane nelle finali Uefa

Sulla presenze di tre italiane in finale, Del Piero ha sottolineato: "In Italia tiriamo fuori qualcosa di speciale nelle grandi difficoltà. Ci sono progetti che stanno andando bene, poi in generale siamo tanti passi indietro rispetto alla Premier League che è un punto di riferimento per tante cose. Abbiamo una passione e un amore che sopperisce a questo, poi ci sono calciatori e allenatori che portano qualità. C'è una unione di intenti ben forte e precisa, questa caratteristica è più facile da far vedere nelle partite difensive, quando devi soffrire e correre senza palla. Siamo sempre stati maestri in questo".