Siviglia-Roma, dove vederla in tv Sky o Dazn

La finale di Europa League Siviglia-Roma, è in programma alla Puscas Arena di Budapest e sarà trasmesso in diretta su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o tramite dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Anche Sky trasmetterà l'incontro in tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K, rispettivamente ai numeri 201, 203 e 213, ma anche sul canale numero 251 del satellite. Infine c'è l'opzione Rai Uno, in chiaro e gratis, disponibile sul primo canale del digitale terrestre.

Siviglia-Roma, arà trasmessa su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Su Sky la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).



La finale di Europa League Siviglia-Roma sarà visibile in streaming su DAZN. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Gli abbonati Sky potranno seguire in streaming il match su Sky Go. C'è poi Rai Play, servizio streaming del servizio pubblico utilizzabile da pc, notebook, smartphone e tablet. Un'ultima opzione è costituita da NOW, che permette di vedere il meglio della programmazione di Sky.

Il Siviglia arriva per la settima volta nella sua storia alla finale di Europa League. In stagione gli andalusi sono usciti dalla Champions League, dopo essere arrivati terzi nel gruppo G dietro a Manchester City e Borussia Dortmund. In Europa League hanno invece eliminato: Psv, Fenerbache, Manchester United e Juventus. La Roma invece, dopo aver passato il gruppo C nella fase a gironi dietro al Betis, ha eliminato Salisburgo, Real Sociedad, Feyenoord e Bayer Leverkusen.Qui le probabili formazioni.

