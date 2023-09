Diretta conferenza Mourinho: le parole dell'allenatore della Roma LIVE

TIRASPOL (Moldavia) - Conferenza stampa per José Mourinho con Rick Karsdorp alla vigilia del debutto stagionale della Roma in Europa League. I giallorossi saranno di scena domani, giovedì 21 settembre, sul campo dei moldovi dello Sheriff Tiraspol, con fischio d'inizio alle 18.45, ora italiana.

19:45

Un italiano sulla panchina dello Sheriff

Questa sarà la sesta presenza dello Sheriff Tiraspol nella fase a gironi di Europa League: la squadra moldava non è mai riuscita a passare alla fase successiva nelle cinque partecipazioni precedenti. L'allenatore dello Sheriff è l'italiano Roberto Bordin, ex centrocampista del Napoli.

19:35

Campionato o Europa?

Mourinho, sulla possibilità di vedere il tandem Dybala-Lukaku contro lo Sheriff, ribadisce a Sky: "Non voglio dire chi gioca o chi no. Abbiamo una rosa con opzioni. Se parli di loro parli di giocatori speciali. Ci sono Smalling, Pellegrini, Kristensen e Azmoun che non possono giocare. Anche con loro fuori c’è una rosa che ci dà la possibilità di fare qualche cambio". Tra campionato ed Europa non ci sono priorità: "Per me è difficile scegliere partite e competizioni. Per me la partita più importante è sempre la prossima. Adesso siamo in Europa: al di là del titolo che abbiamo vinto e quello che non ci hanno lasciato vincere, questo ci aiuta a costruire una Roma socialmente ed emotivamente più forte. Se ricordi la partita col Bodø, con il Leicester, con il Bayer Leverkusen, io penso che queste partite a livello sociale, emotivo e di empatia aiutino la Roma a crescere".

19:27

Attenzione allo Sheriff

Ancora Mou a Sky: "Lo Sheriff? Ha fatto la storia. La vittoria al Bernabeu è la storia del calcio. Abbiamo analizzato la squadra di questa stagione, gioca un solo calciatore moldavo gli altri sono brasiliani o colonbiani e cercano di fare un salto in avanti. L’allenatore è bravo, la squadra è organizzata. Giocano a quattro in campionato, a cinque in Europa. Probabilmente non sarà un bel campo, ma magari sarà una sorpresa e sarà fantastico".

19:25

Mourinho parla a Sky

Chiacchierata con Sky, oltre alla conferenza stampa, per Mourinho: "Le due finali che abbiamo giocato sono stati momenti emotivamente importanti per costruire una Roma unita. Andare a Tirana e a Budapest è motivo d'orgoglio per i tifosi. Durante la fase a gironi l'unico obiettivo è superare il turno. Se finisci secondo, hai due partite in più di cui non hai bisogno. Lo scorso anno abbiamo sbagliato all'esordio, perdendo a Ludogorets, e questo ci ha messo sotto pressione. Da domani proveremo a costruire un girone che ci consenta di qualificarci da primi".

19:20

Conferenza conclusa, si gioca domani

Si è chiusa la conferenza stampa di Mourinho e Karsdorp: la parola passa ora al campo con il match di domani. È la prima volta che Roma e Sheriff si affrontano nella loro storia nelle coppe europee. Tra le italiane soltanto l'Inter ha affrontato i moldavi in passato, raccogliendo una doppia vittoria per 3-1 nel 2021-22 in Champions League.

19:13

Karsdorp e la concorrenza nella Roma

Ancora domande per il terzino olandese, che rivela le ambizioni europee giallorosse e parla della concorrenza interna nel suo ruolo: "Due anni fa abbiamo vinto la Conference e l'anno scorso siamo arrivati in finale di Europa League. Quando si inizia una competizione si vuole sempre vincere. Giochiamo per vincere, io voglio vincere l'Europa League. L'obiettivo è andare avanti e non fermarsi. L'ultima stagione ho sofferto molto con il ginocchio, ho subito due interventi. Adesso sto bene. Mi alleno ogni giorno e voglio giocare. È sempre bello avere concorrenza nel reparto perché ti aiuta a diventare più forte e ti dà motivazioni. Siamo tre giocatori diversi nonostante lo stesso ruolo, poi è l'allenatore che decide".