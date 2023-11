De Zerbi qualificato, il Brighton batte l'AEK. Show del Friburgo

De Zerbi qualificato, terza vittoria di fila

Terza vittoria di fila in Europa League per il Brighton di De Zerbi, che fuori casa batte l'AEK Atene. A decidere la sfida il rigore conquistato e trasformato da Joao Pedro. Questo risultato garantisce la qualificazione al prossimo turno, ma la squadra di De Zerbi dovrà ancora lottare per passare direttamente agli ottavi, che si giocherà contro il Marsiglia di Gattuso. Al momento gli inglesi sono in testa al gruppo B con 10 punti, ma i francesi (8 punti) devono ancora giocare.

Show Friburgo: manita all'Olympiakos

Nel gruppo A show del Friburgo, che si porta in testa con un netto 5-0 sull'Olympiakos. La squadra di Grifo travolge i greci con la tripletta di Gregoritsh, Sildillia e l'autogol di Doan. Al secondo posto nel girone il West Ham, fermato sullo 0-0 dal TSC. Friburgo e West Ham sono già qualificate, e si giocheranno l'accesso diretto agli ottavi nell'ultima giornata.

Nel gruppo C lo Sparta Praga riapre il discorso qualificazione battendo il Betis grazie alla rete di Haraslin. Tutto rimandato all'ultima giornata, con il Rangers impegnato più tardi contro l'Aris. Nel gruppo D dell'Atalanta il Rakow batte lo Sturm: ora entrambe le squadre sono a 4 punti per giocarsi un posto in Conference. Nel gruppo F, infine, il Rennes consolida il primo posto battendo il Maccabi.