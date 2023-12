Clamoroso in Europa League: arbitro abbattuto, poi corre scalzo!

ROMA - Ieri sera si è chiusa la fase a gironi di Europa League con le gare della 6ª e ultima giornata. E in una di queste, nel gruppo D vinto dall'Atalanta, è accaduto un episodio davvero curioso. Per la precisione in Sporting Lisbona-Sturm Graz, terminata 3-0 in favore dei lusitani, e con protagonista l'arbitro Collum. Durante la gara il fischietto scozzese è stato abbattuto in uno scontro fortuito dal capitano degli austriaci Stankovic, perdendo anche uno scarpino. Ma senza battere ciglio Collum ha deciso di continuare a seguire l'azione... correndo con la scarpa in mano.