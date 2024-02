Sorteggio ottavi Europa League: data, orario, dove vederlo in tv, regole e squadre

Europa League 2024, sorteggio ottavi: teste di serie

Atalanta (Italia)

(Italia) Brighton (Inghilterra)

Leverkusen (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Rangers (Scozia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Villareal (Spagna)

West Ham (Inghilterra)

Europa League 2024, sorteggio ottavi: non teste di serie

Roma (Italia)

(Italia) Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Marsiglia (Francia)

Sporting CP (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Milan (Italia)

(Italia) Friburgo (Germania)

Qarabag (Azerbaigian)

Ottavi Europa League 2024, il format

Il format è quello convenzionale: gare di andata e ritorno, senza regola dei gol in trasferta. In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari. Se non dovessero bastare, si andrà ai calci di rigore. Almeno per gli ottavi, c'è una regola che impedisce a squadre della stessa nazione di sfidarsi: non ci sarà dunque nessun 'derby' tra italiane.